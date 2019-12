Accecato dalla gelosia picchia la convivente: arrestato 43enne dalla Polizia di Rho.

Rho: arrestato 43enne per maltrattamenti in famiglia

La Polizia di Rho-Pero è intervenuta in via Mazzo a Rho a seguito di una segnalazione effettuata da una donna che si era chiusa in casa per paura di essere percossa e di subire altre minacce dal convivente. Gli agenti, subito giunti sul posto, hanno trovato fuori dalla porta un uomo già noto alle forze dell’ordine perché sottoposto a obbligo di firma. Voleva a tutti i costi entrare nell’appartamento per far del male alla convivente.

Minacce agli agenti e alla compagna

L’uomo ha minacciato di morte gli agenti e la compagna barricata in casa. A fatica la Polizia è riuscita a tranquillizzarlo e a portarlo in commissariato, dove poi è arrivata anche la donna. Non aveva segni evidenti di percosse, ma lamentava dolore al collo, poiché colpita da due manate sferrate dall’uomo che le aveva anche tirato i capelli e scaraventato il cellulare prima addosso e poi contro il muro. La vittima è stata difesa da un’amica, che è riuscita a separarla dall’aggressore.

Non è il primo episodio

L’uomo, che la donna aveva conosciuto da poco più di un anno, in tante altre occasioni si era dimostrato violento a causa di una morbosa gelosia, tanto che la vittima aveva sporto querele che poi aveva ritirato. L’uomo, italiano del ’76, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato a piede libero per le violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale e per aver minacciato di morte gli agenti intervenuti. Ora si trova in carcere.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE