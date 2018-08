Lavori a tempo di record di Serravalle nel sottopasso della Fiera

Il sottopasso doveva aprire a settembre

Lavori a tempo di record da parte del gruppo Serravalle, il sottopasso del Sempione, quello situato all’altezza della Fiera aprirà quasi con un mese di anticipo, ovvero nella giornata di venerdì 10 agosto.

Il tunnel doveva riaprire il 7 settembre

L’apertura del tunnel che collega Rho con l’autostrada Torino-Venezia, il quartiere milanese di viale Certosa e la Rho-Monza doveva avvenire il prossimo 7 settembre

Strada chiusa da giugno

A comunicarlo il Comune di Rho, che ha reso nota la decisione della società Milano Serravalle. Il passaggio, tratto interrato della ex Statale 33 del Sempione, sarà di nuovo percorribile in entrambe le carreggiate. Il tunnel era chiuso dallo scorso di giugno quando erano iniziati i lavori per porre fine alle numerose infiltrazioni d’acqua