Le telecamere sono entrate in funzione oggi, sabato 15 giugno

Le telecamere posizionate nel centro cittadino

La città di Rho diventa una città più sicura. Da oggi, sabato 15 giugno sono entrati in funzione nuovi servizi per garantire la sicurezza alla popolazione. Nuove telecamere in centro e un innovativo sistema di sicurezza che permette di controllare, in tempo reale, il traffico veicolare in entrata e uscita dalla città su corso Europa. Sono queste le novità del Comune di Rho per aumentare la sicurezza in città, realizzate grazie anche a un finanziamento di Regione Lombardia ottenuto con un progetto per il potenziamento dell’apparato di videosorveglianza. Le nuove telecamere sono state accese nelle centralissime piazza Visconti e piazza San Vittore, aree in cui sono presenti, oltre agli uffici amministrativi, banche, scuole, attività commerciali e mercato settimanale, monumenti di interesse storico, artistico, architettonico e di culto, attività libero professionali, imprenditoriali ed artigianali.

“La sicurezza dei cittadini prima di tutto”

«La sicurezza dei cittadini – afferma il sindaco di Rho Pietro Romano -, è una delle priorità della nostra amministrazione: grazie al finanziamento regionale abbiamo potuto installare nuove telecamere per migliorare la sicurezza della città, attraverso strumenti reali come la video sorveglianza, utili per il controllo del territorio – prosegue il sindaco, Romano -. Grazie alla collaborazione con le forze dell’Ordine, riusciamo a portare avanti le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità: siamo riusciti a realizzare un sistema integrato con gli agenti della Polizia Locale e Comando dei Carabinieri, che consente di assicurare ai cittadini il controllo 24 ore al giorno, sia su piazza San Vittore e piazza Visconti, sia in Corso Europa, con la possibilità di intervenire e di reperire immagini in caso di reati che si verificassero sul nostro territorio».

Un sistema per controllare anche le targhe

Oltre alle telecamere è stato attivato anche un sistema di controllo di accessi e targhe del traffico veicolare, in entrata e uscita dalla città, mediante l’installazione di due rilevatori per il monitoraggio del traffico in corso Europa, all’altezza dell’ingresso del Viridea: l’innovativo sistema “legge” in tempo reale le targhe dei veicoli e le invia alla banca dati della Motorizzazione per verificare eventuali reati (veicoli rubati, con assicurazione scaduta o non in regola con l’assicurazione). Lo stesso sistema di rilevamento è già in uso da tempo con l’installazione di telecamere su alcuni veicoli della Polizia Locale di Rho. Le telecamere di corso Europa, realizzata nell’ottica di migliorare la sicurezza urbana, saranno collegate sia con la centrale operativa della Polizia Locale di Rho sia con il Comando dei Carabinieri di Rho.

Il collegamento delle telecamere con il Comando dei Carabinieri di via Pertini è stato possibile grazie alla posa della fibra ottica Open Fiber nel tratto mancante, che rende possibile la gestione di dati e immagini da poter visionare in tempo reale dalle forze dell’ordine.