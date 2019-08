Il Comune di Rho non riesce a imporsi contr0 otto proprietari di terreni, e i cittadini subiscono

Nonostante le numerose segnalazioni l’ufficio ecologia non fa nulla

C’è chi sta passando la giornata di Ferragosto al mare, chi facendo una passeggiata sui monti e chi, invece, grazie alla negligenza dell’ufficio ecologia del Comune di Rho è costretto a passare il giorno del 15 agosto tra topi e bisce. Succede ai cittadini che abitano a ridosso di una villa abbandonata da anni, e di due terreni dove l’incuria è totale, in via Cavour.

Non sappiamo più cosa fare

“Non sappiamo più cosa fare – affermano i cittadini residenti nella zona -, abbiamo avvisato tutti, dall’ufficio ecologia all’ufficio stampa del Comune che ha allertato gli assessori che non hanno mai risposto alle sollecitazioni, al comando della Polizia locale. Nessuno fa nulla, e l’unica risposta che ci è stata data dal responsabile dell’ufficio ecologia è che non è semplice mettere d’accordo gli otto proprietari. A noi queste cose non interessano, la cosa che vorremmo è che la villa abbandonata e i due terreni adiacenti venissero puliti. E’ possibile che una amministrazione comunale non riesca a imporsi contro i proprietari dei terreni? E’ una cosa veramente assurda. Abbiamo passato l’ennesima estate tra topi e bisce nei nostri giardini ma questo al Comune non interessa e noi non sappiamo più cosa fare.

Una lunga storia che va avanti da anni

Una vicenda quella della villa e dei terreni abbandonati che va avanti ormai da diversi anni senza che nessuno si prenda la responsabilità di risolvere il problema che, durante l’anno, non riguarda solamente i residenti delle case adiacenti ma anche gli alunni della scuola elementare Anna Frank che spesso trovano i roditori anche nel cortile del plesso scolastico che in via Cavour ha l’ingresso per la palestra. “Che dire – concludono i cittadini -, se non buon Ferragosto ai responsabili dell’ufficio ecologia del Comune di Rho e ai suoi assessori che in questi anni hanno sempre difeso e tutelato i proprietari di questi terreni

Foto che parlano da sole

Stefano Giudici