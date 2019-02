L’incidente tra due auto ha coinvolto anche due bambini di 4 e 7 anni

Tre ambulanze e l’automedica sul posto

Ci sono anche due bambini rispettivamente di 4 e 7 anni tra le quattro persone rimaste ferite nell’incidente tra due auto avvenuto all’ora di pranzo di oggi, precisamente alle 12.20, in via Lainate all’altezza del civico 106 in località Cascina Bruciata. Sul posto per soccorrere le due donne che erano alla guida delle due autovetture, rispettivamente di 34 e 76 anni, e i due piccoli sono intervenute due ambulanze di Rho Soccorso, una della Misericordia di Arese e l’automedica inviata dall’ospedale di Garbagnate Milanese

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti

Saranno gli agenti della Polizia locale di Rho, intervenuti prontamente sul posto a cercare di chiarire l’esatta dinamica dello scontro avvenuto all’incrocio che porta verso la frazione lainatese di Barbaiana.

Feriti in ospedale

Tutte le quattro persone coinvolte nell’incidente sono rimaste ferite, fortunatamente sembra non in modo grave. Tutte sono comunque state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale di Rho per i controlli del caso