L’incontro aperto a tutti servirà per conoscere i progetti studiati per diminuire il traffico in via Lainate

Incontro al centro anziani di Passirana

Un incontro pubblico per conoscere nel dettaglio il progetto della nuova via Lainate, attualmente in fase di realizzazione, è stato realizzato dall’amministrazione comunale per la serata di mercoledì 3 luglio ore 21 al Centro Anziani di Passirana in via Sant’Ambrogio 6.

Una nuova viabilità per ridurre il traffico

Nell’ambito delle opere di compensazione per la quinta corsia autostradale A8, la realizzazione di questo nuovo percorso servirà a sgravare l’attuale via Lainate dal traffico pesante e da quello verso il casello autostradale e il centro commerciale Il Centro. Sarà realizzata una pista ciclabile nel tratto di via Lainate dalla Statale del Sempione fino a Cascina Bruciata.

Il sindaco Romano e l’assessore Forloni relatori dell’incontro

Durante l’incontro interverranno: Il sindaco di Rho Pietro Romano L’assessore alla mobilità e alla viabilità del Comune di Rho Gianluigi Forloni i responsabili del progetto della Società Autostrade