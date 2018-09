Intermediatore immobiliare denunciato dagli agenti del Commissariato di Rho-Pero.

Diverse le famiglie truffate

Riceveva incarichi per la vendita o l’affitto di case poi si intascava la caparra fregando i clienti e le agenzie immobiliari che gli avevano dato l’incarico di occuparsi dell’appartamento. La sua attività era quella di intermediatore immobiliare, ed era anche abbastanza noto sul territorio. Il suo scopo però non era solamente quello di vendere appartamenti ma anche di truffare le persone visto che più di una famiglia è stata ingannata dall’uomo.

Originario di Crotone

Sessantadue anni, originario di Crotone, da moltissimi anni residente a Rho, L.P. riceveva incarichi per la vendita o messa in affitto di appartamenti. Dopodiché in modo del tutto autonomo senza mettere al corrente le agenzie immobiliari con cui collaborava, metteva inserzioni sul web per la vendita o l’affitto delle abitazioni. Fissava incontri privati con i potenziali clienti faceva loro visionare gli appartamenti e se di gradimento si faceva rilasciare somme di denaro come caparra rilasciando loro delle scritture private senza alcun valore. Poi spariva, non si faceva più ne sentire ne vedere.

Incastrato dalla polizia grazie a due coniugi

La trappola per incastrare l’uomo è scattata grazie a una coppia di coniugi già truffati dall’uomo che hanno letto su internet l’inserzione relativa allo stesso appartamento che avevano visto qualche mese prima . Subito hanno avvisato la Polizia di Stato e mandato all’appuntamento con l’intermediatore immobiliare un parente. L’appartamento era effettivamente lo stesso, la procedura uguale ma stavolta al momento di firmare la scrittura privata previa consegna di una caparra di 500 euro sono intervenuti gli agenti del Commissariato.