Via Goglio non potrà essere percorsa per una settimana

La chiusura nella mattinata di domani

Si amplia la rete del teleriscaldamento nel Comune di Rho e da domani, giovedì 23 a venerdì 31 agosto, ci saranno alcuni disagi per gli automobilisti che abitualmente percorrono via Goglio.

Divieto di sosta e rimozione forzata

Per consentire lo svolgimento dei lavori, ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta e la chiusura totale al traffico veicolare, nel tratto interessato, che va da via Macchiavelli a via Serra.