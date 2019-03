Tra via Volta e via Torino è stato trovato un locale predisposto per preparare e confezionare droga.

Trovato a Rho il luogo adibito per preparare e confezionare droga

Lunedì 11 marzo 2019, la Polizia locale ha trovato in zona via Volta – via Torino il luogo utilizzato per la preparazioni delle dosi di droghe pesanti. Nel locale dismesso sono stati ritrovati numerosi bilancini, residui di confezionamento, un forno per la “cottura” e il taglio della droga, e alcuni residui di cocaina ed eroina. Dopo tutti questi ritrovamenti la Polizia locale ha quindi pensato che si trattasse del locale destinato a centrale di confezionamento per lo spaccio a dettaglio di droghe pesanti da parte di spacciatori. Qualche tempo fa la Polizia locale aveva arrestato tre soggetti intenti ad operazioni di spaccio.

