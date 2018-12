Rho nelle mani dei ladri: i commercianti chiedono più controlli e una maggiore sicurezza.

Sono 6 gli esercizi commerciali del centro storico che nella notte tra sabato 22 e domenica 23 e tra domenica 23 e lunedì 24 dicembre sono stati visitati dai ladri. Saracinesche e porte rotte, in alcuni casi i malviventi sono riusciti a entrare all’interno dei negozi e a fare razzia, in altri invece hanno dovuto scappare perchè disturbati. E per la terza volta, nel giro di poche settimane, uno dei locali derubati è stato il Chiosco Pomè. A gran voce i commercianti chiedono più controlli e una maggiore sicurezza.