Rho Night la carica degli 800

Lions club Rho Host… la carica degli 800. Sono in distribuzione fino alle 20 di oggi, sabato 15 giugno, in vicolo Pomè a Rho le sacche per partecipare alla Rho Night.

Mercoledì sera tutti di corsa

La corsa non competitiva organizzata dai Lions Club Rho Host, è in programma mercoledì sera, 19 giugno, nel centro cittadino. Le sacche gara con numerose sorprese all’interno saranno consegnate oggi a tutti gli iscritti.

La soddisfazione del presidente Marco Franceschetto

“Se anche quest’anno siamo riusciti a organizzare questo importante evento – spiega il presidente del Lions Club Rho Host Marco Franceschetto lo dobbiamo anche a alcuni amici sponsor come Fercam, Maliz, Buzzetti, Rhotermica e Nuovenergie che ci hanno dato una mano per la copertura delle spese in modo da donare tutto il ricavato della manifestazione a una associazione di volontariato e all’istituzione di alcune borse di studio per i ragazzi della scuole superiori della città”.

Due i percorsi

A differenza della prima edizione della manifestazione, la gara di quest’anno si svolgerà tutta nel centro cittadino, due i percorsi uno da 4 e uno da 8 chilometri, in modo da valorizzare maggiormente le bellezze della città. «Da via Madonna a via De Amicis alla Porta Ronca – afferma il presidente Marco Franceschetto -, sarà un percorso più veloce rispetto allo scorso anno e quindi, dai “professionisti” della corsa ci attendiamo anche dei tempi migliori rispetto alla passata edizione»