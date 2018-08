Il sottopasso di corso Europa si è allagato a causa del temporale

Il sottopasso è stato sommerso dall’acqua

Il temporale che nelle prime ore della mattinata di oggi ha colpito la città di Rho e i comuni limitrofi ha nuovamente allegato il sottopasso di corso Europa dove nel recente passato sono stati effettuati lavori per evitare i continui allagamenti.

La rabbia degli automobilisti in coda

Sono diverse le telefonate arrivate in queste prime ore alla nostra redazione di automobilisti arrabbiati <Ma come, non doveva allagarsi più>. Questa la frase più ricorrente pronunciata dai nostri lettori

Problemi anche in via Torino

Oltre al sottopasso della stazione, problemi si sono registrati anche in via Torino dove la strada che porta al supermercato Unes si è completamente allagata.

Circolazione ripresa

Dopo una ventina di minuti di disagi dovuti all’allagamento del sottopasso la circolazione è ripresa regolarmente

Disagi anche a Arese e Pogliano Milanese

Disagi anche a Arese nella zona di via Dei Platani e a Pogliano Milanese dove le bancarelle del mercato settimanale non hanno ancora aperto.