Paura per un grosso albero caduto per colpa del forte vento.

Albero caduto: strada bloccata in via Pace

Paura in via pace intorno alle 13 di oggi per un grosso albero caduto al centro della carreggiata, difronte al cimitero della frazione rhodense. Il grosso albero, con le radici completamente marce è caduto a causa del forte vento di oggi, lunedì 11 febbraio 2019. L’albero cadendo ha bloccato entrambe le carreggiate, sia quella in direzione del centro di Rho sia quella che porta al carcere di Bollate.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Sul posto una pattuglia della Polizia locale di Rho, chiamata per deviare il traffico e una squadra dei vigili del fuoco di Legnano. I pompieri hanno tagliato l’albero in più parti, in modo da aprire una delle due carreggiate, quella in direzione di Bollate, e successivamente hanno aspettato la grossa gru che ha caricato il grosso albero su un camion per il trasporto.

Il peggio evitato per miracolo

Solo un miracolo ha evitato il peggio. Al momento della caduta dell’albero in via Pace, una delle vie più trafficate della città, non passava nessuna autovettura.

