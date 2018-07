Come riporta Settegiorni, in edicola da oggi, venerdì 20 luglio, Rho piange Zenaboni.

Rho piange l’ex portinaio dell’ospedale

Lo conoscevano in tanti a Rho, in modo particolare quelli residenti nel quartiere San Giovanni. Aronne Zenaboni, 69 anni residente in via Parri, è scomparso nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 luglio. Ex dipendente dell’ospedale nel 2007 a causa di un diabete avete subito l’amputazione di entrambe le gambe ma determinato a continuare la sua routine girava per Rho su una sedia a rotelle elettrica. Il giorno prima della sua scomparsa Aronne aveva subito un piccolo incidente stradale sotto casa ma poi era stato dimesso dall’ospedale. E’ stato male nella notte e non c’è stato nulla da fare.