Pomeriggio di giochi per grandi e piccini

Un pomeriggio di giochi per grandi e piccini nell’area verde in corso Europa di fronte a Villa Burba con premiazione dei Balconi Fioriti e la performance dell’artista Ravizzotti. Festa del parco Europa oggi, domenica 6 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30. Un momento per tutta la cittadinanza incentrata sui temi ambientalisti. diverse iniziative per ogni età per trascorrere insieme il pomeriggio, con laboratori, aquiloni, asini e attività dedicate al giardinaggio.

Premiazioni del concorso Rho città fiorita

Alle 17 ci saranno le premiazioni del concorso “Rho città fiorita”, con l’assessore Sabina Tavecchia, mentre alle 17.30 è prevista la performance “25 minutes to change” con il “Change Of Destination Trio”, composto dai musicisti Pietro Pizzi e Fabio Chirico e dall’artista Giuseppe Ravizzotti, autore della mostra Change visitabile dal 5 al 13 ottobre a Villa Burba. Con i suoi 47.300 metri quadrati, il parco Europa è il polmone verde più grande della città.

Il parco inaugurato a ottobre del 2014

Realizzato da Fondazione Fiera Milano con un investimento di quasi un milione e mezzo di euro, è stato inaugurato nell’ottobre 2014. Dotato di aree gioco, area fitness, panchine, portabiciclette, cestini, fontanelle, si caratterizza per una fontana a raso, con getti d’acqua illuminati da fari a pavimento. Presenti anche un bar, e un’area giochi inclusiva.