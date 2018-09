L’auto si è ribaltata in via Cardinal Ferrari

Auto cappottata al centro della strada

Spettacolare incidente stradale intorno all’una di questa notte in via Cardinal.Ferrari a Rho. Un’auto si è ribaltata al centro di via Cardinal Ferrari. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

Ambulanza e Polizia di Stato

Sul posto polizia di Stato e l’ambulanza dei volontari della Misericordia di Arese. L’uomo alla.guida, un 40enne è uscito illeso dall’abitacolo e ha rifiutato il trasporto in ospedale.