Da anni i residenti chiedono di ripristinare il cartello con il nome della via

Il cartello divelto da un camion

Sono passati almeno tre anni da quando un camion, durante una manovra, ha distrutto il cartello posizionato all’angolo tra via Lainate e via XXV aprile, cartello stradale che indicava via XXV aprile.

Le richieste dei residenti

Tre anni nel corso dei quali i residenti della zona hanno più volte fatto presente agli uffici dell’amministrazione comunale la mancanza di un cartello che indicasse il nome della strada

La via della Chiesa di San Giovanni

Chi abita nel quartiere San Giovanni sa benissimo dove si trova via XXV aprile, sia per la presenza della chiesa sia per la scuola Mattei, chi invece arriva da fuori ha difficoltà a trovare la strada visto che l’unico cartello che indica via XXV aprile è posizionato in mezzo a una aiuola all’altezza della chiesa.

Richiesta mai ascoltata

La richiesta dei residenti di ripristinate il cartello non è mai stata ascoltata dall’amministrazione comunale. “Speriamo che questa sia la volta buona”