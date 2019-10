Un nuovo campo in erba sintetica e una tribuna da 500 posti

Un pomeriggio di sport e festa quello di oggi, sabato 5 ottobre, per dare il benvenuto alla nuova «Casa del rugby» realizzata al centro sportivo Molinello di via Trecate. Saranno presenti il sindaco, Pietro Romano, e il vice-sindaco e assessore allo Sport Andrea Orlandi insieme alla Giunta e ai Consiglieri per celebrare i lavori di rifacimento completo dell’impianto di rugby che hanno interessato una nuova tribuna con 500 posti a sedere, la costruzione di un nuovo blocco di spogliatoi con sale dedicate alla formazione e la realizzazione del campo in erba sintetica.

La soddisfazione del primo cittadino

“Esprimo la mia soddisfazione – afferma il sindaco Pietro Romano -, nella conclusione di questi lavori che hanno portato alla realizzazione della “nuova casa del rugby”. La riqualificazione del precedente impianto costituisce un progetto approvato durante il mio primo mandato, che si è concretizzato nel rispetto dei tempi previsti. Ringrazio per questi risultati l’Assessore ai Lavori Pubblici, Maria Rita Vergani, e l’assessore allo Sport Andrea Orlandi, che insieme agli uffici comunali hanno seguito il progetto. Un ringraziamento va alla nostra società Rugby Rho, che negli anni ha dimostrato tenacia e ottimi risultati consolidando questa disciplina come tradizione rhodense.

Il grazie al Comune del presidente Claudio Balconi

“L’inaugurazione della nuova Casa del Rugby è una grandissima gioia per tutto il popolo del Rugby cittadino, – conclude il presidente della società Rugby Rho Claudio Balconi – è la realizzazione di un progetto che fino qualche anno addietro potevamo considerare solamente un sogno. Il nostro sentito ringraziamento va in primis al Sindaco Pietro Romano per la sua forte determinazione, agli Assessori Andrea Orlandi e Maria Rita Vergani, alla Giunta Comunale ed a tutti i Consiglieri con un ringraziamento particolare a Giuseppe Scarfone, a tutti i Tecnici e Dirigenti Comunali che hanno contribuito alla realizzazione del complesso, e con i quali ci siamo spesso interfacciati.

Partite dalle 14 alle 21

Un pomeriggio di festa quello di sabato 5 che inizierà alle 14 con i piccoli del mini-rugby, alle 18.15 l’inaugurazione del campo, alle 21 Incontro amichevole seniores Rugby Rho – Rugby Varese.