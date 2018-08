L’uomo è stato arrestato quando è tornato nel supermercato

Ruba i cosmetici e spintona la cassiera

Il 23 agosto ha rubato dei cosmetici all’interno del supermercato il gigante di via Magenta e quando la cassiera gli ha chiesto di aprire lo zaino, doveva aveva riposto gli oggetti, lui l’ha spintonata a terra ed è scappato. Guai per un cittadino ucraino irregolare nel nostro paese tornato sabato 25 nello stesso supermercato dove aveva messo a segno il primo colpo.

Sabato 25 un nuovo tentativo

Due giorni dopo lo stesso uomo veniva ancora individuato dalla stessa addetta alla sorveglianza nel supermercato, alla stessa ora, mentre asportava altri prodotti dai banchi in esposizione per deporli nello zaino. Questa volta l’addetta alla sorveglianza contattava immediatamente il 112 per richiedere l’intervento di una volante. Un Equipaggio del Commissariato di Rho Pero raggiungeva in pochi minuti il supermercato ed una volta individuato l’uomo lo bloccava.

Arrestato e trasferito a San Vittore

L’uomo veniva identificato per per C.M. di anni 37 cittadino ucraino senza fissa dimora, clandestino sul territorio. All’interno dello zaino venivano trovati alcuni prodotti che lo stesso aveva occultato. L’uomo ammetteva di aver rubato dai banchi del supermercato. Considerato che la sorvegliante riconosceva l’ucraino che due giorni prima aveva asportato altri prodotti e che per darsi alla fuga l’aveva spintonata facendola cadere a terra, l’uomo veniva accompagnato negli Uffici del Commissariato e successivamente nel carcere di San Vittore a Milano.