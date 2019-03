Nemmeno un cartello per indicare l’inizio dei lavori è una coda unica

Chiuso il tratto da via Dante, altezza Fiorenza, a corso Europa

Tutti in coda appassionatamente “e questo grazie all’amministrazione comunale di Rho che non ha nemmeno avvisato”. Rho bloccata dal traffico fin dalle prime ore della mattinata di oggi per la chiusura, non segnalata, del tratto di via Dante da via Castelli Fiorenza a Corso Europa

Auto in coda per diversi minuti

Per percorrere il tratto dal Pasquè a via Milano, passando per via Castelli Fiorenza ci sono voluti 25 minuti. Lo sanno le mamme e i papà che hanno accompagnato i loro figli, in ritardo, alla scuola elementare di via San Giorgio.

Nemmeno un cartello segnaletico

Nemmeno un cartello segnaletico posto all’ingresso da via Matteotti e in corso Garibaldi per segnalare la chiusura della strada, di un incrocio molto trafficato fin dalle prime ore del mattino. “Probabilmente – dicono ironici gli automobilisti -, quest’amministrazione non ha nemmeno i soldi per mettere i cartelli, oppure facciamo un applauso ai dirigenti dell’ufficio lavori pubblici per questo ennesima figuraccia”

Le foto parlano da sole

Parlano scattate dagli automobilisti alle 8.15 di questa mattina parlano da sole