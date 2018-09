Rhodensi dal cuore d’oro: in tanti stanno facendo pervenire i loro aiuti.

Rhodensi dal cuore d’oro: il gesto dei cittadini

I cittadini si stanno facendo in quattro per aiutare il gattile. Sono centinaia le persone che nella giornata di sabato 29 settembre si stanno recando al Viridea di Rho per donare coperte e cibo per il gattile. Gattile che nella notte tra mercoledi e giovedi è stato completamente distrutto da un incendio che ha causato la morte di 100 mici.

Gli aiuti dalla politica e dalla cittadinanza

Oltre ai rhodensi che stanno portando il loro aiuto al gattile, anche gli amministratori cittadini non si sono tirati indietro. Infatti, tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione di Rho hanno devoluto il loro gettone di presenza per tendere la mano al gattile che era bruciato all’alba di giovedì 27 settembre.

