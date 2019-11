Ribaltamento a Lainate, incidente sul lavoro a Origgio e qualche malore.

Ribaltamento a Lainate

Una notte tutto sommato tranquilla, ma con qualche intervento che ha impegnato i soccorritori. Tra questi certamente il ribaltamento avvenuto a Lainate subito dopo le 3, in via Edmondo De Amicis. Un incidente comunque che a parte i danni al mezzo non ha portato gravi conseguenze: l’unico ferito, un ragazzo di 20 anni, è stato portato in codice verde all’ospedale di Rho. Sempre all’ospedale di Rho, ma in codice giallo, il 22enne che alle 5.37 ha avuto un incidente sul Sempione a Pero.

Infortunio a Origgio

Ambulanze in azienda invece alle 4.23 a Origgio. I soccorsi sono intervenuti in via Del Lavoro per un infortunio che ha coinvolto un 40enne, trasportato in ambulanza con codice verde all’ospedale di Saronno.

Gli altri intrerventi

Ambulanze al lavoro ad Arluno alle 2.17, in via Turati per soccorrere una donna di 64 anni ubriaca e portata in codice verde all’ospedale di Magenta e alle 2.26 a Garbagnate per un malore in viale Forlanini che ha colpito un uomo di 43 anni, anche lui in verde all’ospedale cittadino. Infine, subito dopo le 5, altro malore a Solaro in via Roma per una donna di 40 anni portata in codice giallo a Garbagnate.

