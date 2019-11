Ribaltamento a Motta Visconti: coinvolto 33enne

Ribaltamento a Motta Visconti in via Cavo: coinvolto 33enne.

Poco prima delle 12.30 di oggi, martedì 26 novembre, si è verificato un incidente a Motta Visconti. Un’auto con a bordo un 33enne si è ribaltata mentre percorreva via Cavo. La dinamica del sinistro non è ancora chiara ma fortunatamente il giovane non è rimasto ferito. A prestargli soccorso è intervenuta la Croce Oro di Gaggiano.