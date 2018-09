Nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 settembre i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

Ribaltamento in giallo

A mezzanotte e mezza a Robecco, in via San Giovanni, un’auto con a bordo tre persone, due giovani di 23 anni e un uomo di 41, si è ribaltata. Sul posto sono intervenute la Croce Bianca di Magenta e la Croce Azzurra di Abbiategrasso. Entrambe hanno trasportato in codice giallo i feriti rispettivamente all’ospedale San Carlo di Milano e al nosocomio di Magenta.

Malore in un impianto sportivo

Alle 22, nell’impianto sportivo di piazza 25 aprile a Gorla Minore, un 17enne ha accusato un malore. E’ prontamente intervenuta la Croce Rossa di Busto che ha trasportato il giovane in codice giallo all’ospedale di Busto.

Caduta al suolo

15 minuti dopo mezzanotte a Saronno, in piazza Cadorna, un 48enne è caduto al suolo. A prestargli soccorso la Croce Rossa di Saronno che lo ha poi trasportato al nosocomio cittadino per accertamenti.

Scontro auto-moto

Sulla SS233 a Caronno Pertusella, intorno alle 21.50, un’auto si è scontrata contro una moto. Coinvolto un giovane di 18 anni che è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Caronno e trasportato a Garbagnate.

Aggressione a Rho

Qualche minuto dopo le 21 a Rho, in via Giulio Cesare, un 39enne è stato aggredito. A soccorrerlo l’ambulanza di Rho che lo ha trasportato al nosocomio cittadino per accertamenti.

