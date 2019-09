Ribaltamento in viale Sabotino: poche ore fa, alle 5.44 di domenica 15 settembre, una giovane coppia è rimasta coinvolta in un incidente a Legnano ed è finita in ospedale.

Ribaltamento in viale Sabotino: due feriti

Si sono vissuti momenti di alta concitazione questa mattina, poco prima dell’alba, su viale Sabotino a Legnano. Per motivi non chiari una coppia in marcia lungo la via ha infatti perso il controllo del proprio mezzo, ha abbattuto la recinzione in new yersey e si è ribaltata sul ciglio della strada.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Legnano, un’automedica proveniente da Varese e i Vigili del fuoco per aiutare nell’estrazione dei due giovani dalle lamiere dell’auto. Sono sopraggiunti anche i Carabinieri della stazione cittadina per il sopralluogo di rito. I coinvolti, una ragazza di 30 anni e un 41enne, sono stati poi trasportati all’ospedale cittadino. Fortunatamente le loro condizioni non sono risultate gravi: l’ambulanza ha infatti raggiunto il nosocomio in codice verde.

