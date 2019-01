Ribaltamento sulla Tangenziale sud questa notte, intorno alle . Paura per due ragazzi soccorsi dai volontari del 118 nel tratto Vedano Olona, Tangenziale est.

Ribaltamento sulla Tangenziale sud

Paura questa notte intorno alle 2: grave incidente stradale sulla Tangenziale sud di Varese, nel tratto Vedano Olona, Tangenziale est. Ribaltamento in strada: coinvolti due ragazzi. Una ragazza di 29 anni e uno di 31. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Varese con un’ambulanza e l’automedica, la polstrada di Novate e i vigili del fuoco di Varese. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Tragedia sulla Milano-Meda

Tragedia, invece, sulla Milano-Meda, intorno alle 3 di questa mattina tassista travolto morto sul colpo. Era sceso per soccorrere tre giovani rimasti incastrati nell’auto in un incidente avvenuto poco prima. L’incidente è avvenuto alle tre e mezza sulla Milano-Meda, in direzione Como, in prossimità dell’uscita di Binzago, a Cesano Maderno.