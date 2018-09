Ribaltamento sull’A4 nel tratto di strada tra Marcallo, Mesero e l’uscita di Arluno.

Ribaltamento sull’A4: cos’è successo

Tanta paura per l’incidente che è avvenuto sull’A4, sul tratto di strada tra Marcallo, Mesero e l’uscita di Arluno, poco prima delle 18 di sabato 29 settembre. A essere coinvolte due auto, che si sono ribaltate.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, due ambulanze della Croce Bianca di Magenta, un’automedica e i Vigili del fuoco di Magenta e Inveruno. A risultare feriti due uomini, di 68 e 71 anni, che sono stati trasportati in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all’ospedale di Legnano. Il tratto di autostrada è stata chiusa per un’ora per consentire a inquirenti e soccorritori di svolgere le operazioni di rito.

