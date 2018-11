Nella notte i soccorritori sono intervenuti nove volte.

Ribaltamento sull’A8 all’altezza di Lainate

Alle 21.26 sull’A8 Milano-Varese all’altezza di Lainate, una giovane di 28 anni si è ribaltata con la sua auto. Sul posto la Croce Rossa di Lainate che ha trasportato la ragazza in codice giallo all’ospedale di Garbagnate.

Alle 20 si è verificato un altro incediate. Due auto si sono scontrate in via Grandi a San Vittore Olona. La Croce Rossa di Legnano ha soccorso una 61enne per poi trasportarla al nosocomio di Castellanza.

20 minuti dopo mezzanotte ad Abbiategrasso, un via Dante, un 31enne è andato a scontrarsi con la sua vettura contro un ostacolo. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Magenta che ha trasportato il giovane all’ospedale di Magenta.

Diversi malori

Alle 23.45 in via Mercatutto ad Albairate un 23enne si sentito male ed è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso. Il ragazzo è poi stato trasportato all’ospedale di Magenta per accertamenti. Qualche minuto dopo, intorno alle 23.50 anche una 36enne ha accusato un malore, questa volte in Piazzale Borella a Saronno. A prestarle aiuto la Croce Rossa che l’ha poi trasportata al nosocomio di Saronno.

Due intossicazioni etiliche

A Saronno, in via Roma, alle 22.40 è intervenuta la SOS di Ubaldo per soccorrere una donna dopo un’intossicazione etilica. La donna è poi stata trasportata all’ospedale cittadino per accertamenti. Qualche minuto prima delle 3 anche un 44enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano dopo aver abusato di alcol. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Legnano per accertamenti.

Caduta da bici

Alle 21.15 un 42enne è stato soccorso dalla Croce Bianca di Sedriano in viale dello stadio a Magenta dopo essere caduto dalla bici. Per accertamenti aggiuntivi a quelli eseguiti sul posto dell’incidente, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Magenta.

Aggredita una 44enne

Alle 20.45 una 44enne è stata aggredita in viale Sforza ad Abbiategrasso. Dato l’allarme è stata soccorsa dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso e portata al nosocomio magentino.