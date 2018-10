Ribaltamento sull’A9 in direzione di Milano.

Ribaltamento sull’A9

Questa mattina, giovedì 4 ottobre, intorno alle 8, un veicolo che procedeva sull’A9 in direzione di Milano, si è ribaltato poco prima dello svincolo di Saronno mentre si trovava sulla corsia di sorpasso. Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. L’ambulanza invitata da Areu è giunta sul sinistro per soccorrere un 26enne rimasto coinvolto. Le sue condizioni non preoccupanti. Le Forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Traffico bloccato con lunghe code.

