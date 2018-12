Riccardo Nerva è stato ritrovato senza vita domenica 30 dicembre 2018.

Riccardo Nerva morto in montagna

Il ritrovamento del corpo è avvenuto poco prima delle 14 sotto la parete Piacenza del Monte Mucrone. Il 28enne era scomparso da Cavaglià, Biella, nella mattinata di giovedì 27 dicembre 2018. A lanciare l’appello sui social network era stata la sorella. Non sono ancora note le cause del decesso, ma potrebbe essere stata una caduta durante la camminata in montagna a provocare la morte del giovane biellese.

Grande mobilitazione per le ricerche

Partito da Cavaglià la mattina del 27 per andare a camminare in montagna, di lui non si erano più avute notizie. La sua auto era stata trovata al Santuario di Oropa vicino alla salita per la Busancana. Sul posto erano subito iniziate le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Impegnato anche l’elicottero “Drago” dei pompieri.

