Ricercati per droga e rapina, rintracciati dalla Polizia di Stato di Legnano.

Ricercati per droga e rapina, presi

Ad assicurarli alla giustizia sono stati i poliziotti di Legnano, che li hanno rintracciati in città. Nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 giugno 2019 infatti, grazie a una precisa attività info-investigativa condotta dall’ufficio anticrimine del commissariato legnanese, gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino cinese e due italiani, tutti destinatari a vario titolo di ordine di carcerazione. Per la precisione il cinese doveva scontare due anni, un mese e 25 giorni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla produzione e traffico di sostanze stupefacenti, l’italiano due anni, un mese e 25 giorni di carcere e l’altro italiano due anni, cinque mesi e 7 giorni per rapina e sequestro di persona in concorso col connazionale.

Come detto, le operazioni di cattura dei tre uomini sono state condotte nel corso di una principale attività di polizia giudiziaria. I tre sono stati rintracciati sul luogo di lavoro, segnatamente a Milano e Busto Arsizio e poi condotti negli uffici del commissariato di Legnano per il disbrigo delle formalità, dopo le quali sono stati portati nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

