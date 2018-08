Protesta dei migranti ospitati all’hotel Tre Lampioni di Toscolano Maderno questa mattina. A riportarlo è Brescia Settegiorni.

Protesta

Per farsi sentire i migranti hanno deciso di affiggere uno striscione per protestare contro la proprietà della struttura che a loro dire li ospiterebbe solo per ottenere un guadagno e per fare un business.

Non è la prima volta

Già tempo fa questa situazione di accoglienza aveva creato alcuni problemi e ora sarà necessario attendere gli sviluppi ed eventuali provvedimenti delle parti in causa.

Il predente e la falsa notizia a Vicenza

Anche a Vicenza un gruppo di richiedenti asilo ha inscenato una protesta alcuni giorni fa. La richiesta era legata ai documenti d’identità ma inizialmente ha fatto nascere una “bufala”, poi categoricamente smentita, sul fatto che gli immigrati protestassero per avere Sky.