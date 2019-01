Rientro a scuola dopo le vacanze diverso dal solito per alcuni bambini.

Rientro a scuola dopo le vacanze: si torna già a casa

“Causa malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento gli ambienti della scuola si stanno raffreddando. Si richiede ai genitori che possono di recarsi a scuola per prendere e portare a casa i propri figli. Vi anticipo che probabilmente domani la scuola resterà chiusa per lo stesso motivo. Seguiranno ulteriori comunicazioni. Per maggiori informazioni resto a disposizione. Il Presidente del CDG.”

Questa comunicazione che questa mattina, lunedì 7 gennaio 2018, hanno ricevuto i genitori degli alunni della scuola primaria di Gianni Rodari di via Sartirana a Mazzo di Rho. Il messaggio, firmato dal presidente del comitato genitori, gira su diversi gruppi WhatsApp. Un rientro dalle vacanze natalizie molto movimentato quindi per le famiglie dei bambini che si sono dovute organizzare per portare a casa i piccoli.

Il commento della Lega

La notizia è giunta anche ad alcuni esponenti della Lega che commentano:

“Come Lega ci hanno contattato delle persone dicendo che c’erano delle problematiche alla caldaia già prima delle festività se così fosse la cosa è grave ci domandiamo se l’Amministrazione Comunale ne era a conoscenza e cosa abbia fatto per scongiurare quanto accaduto questa mattina.”

