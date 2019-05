Rifiuti abbandonati al parco a Rho.

Rifiuti abbandonati al parco di Corso Europa

Nel pomeriggio d ieri, mercoledì 1 maggio, alcuni cittadini hanno notato tre sacchi neri abbandonati vicino ai cestini della spazzatura nel parco di corso Europa in via Ratti. Oltre ai sacchetti della spazzatura anche delle scarpe. Una discarica a cielo aperto in pieno centro cittadino.

LEGGI ANCHE: Camion dei rifiuti in fiamme: paura a Gorla Minore FOTO

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE