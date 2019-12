Rinvenuto il cadavere del clochard scomparso. E’ avvenuto nella giornata di giovedì 12 alle 14 ad Abbiategrasso, in via Cassolnovo.

Rinvenuto il cadavere

Il corpo di Enrico Cavallari, dopo serrate ricerche, è stato trovato all’interno corso d’acqua gestito da Aipo d parte dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano. L’uomo era caduto accidentalmente nel corso d’acqua lo scorso 8 dicembre.

Le ricerche

Le ricerche dell’uomo sono state attivate dai Carabinieri di Abbiategrasso a seguito del ritrovamento, in una scarpata attigua al corso d’acqua, della bicicletta del senza tetto. In mattinata trovato in vita, invece Luca Zanini, scomparso due settimane fa da Bià.

