“Riportiamo a casa Margherita”. Da quasi tre anni Marcello Ienna non vede sua figlia Margherita, da quando la mamma l’ha portata con sé in Russia per una vacanza, senza però più fare ritorno a casa. Marcello è disperato, vuole rivedere sua figlia, assicurarsi che stia bene. Come è disperata anche la nonna. La comunità si era subito posta al fianco di Ienna, scendendo in strada con una fiaccolata per chiedere che la figlia fosse riportata a casa. I giudici del Tribunale di Como hanno disposto l’affidamento esclusivo al padre, dopo tante battaglie e lunghe attese, combattute insieme all’Associazione Sos Italia Libera.

Sabato 11 maggio 2019 alle 10 si terrà nella sala del Cerimoniale nel Comune di Limido Comasco una conferenza stampa per sollecitare chi si è impegnato a riportare in Italia la piccola Margherita Ienna. Saranno presenti il Presidente S.O.S. Italia Libera Paolo Bocedi, l’On. Stefano Maullu, il Sindaco della città Danilo Caironi, l’On. Stefano Maullu, parlamentare Europeo membro della delegazione UE-RUSSIA Jenna rapita dalla madre e portata in Russia due anni fa. Il tribunale di Como aveva disposto l’affido al padre Marcello Jenna .