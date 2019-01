Ripreso dalle telecamere mentre ruba, è accusato di furto aggravato.

Ripreso dalle telecamere e arrestato

E’ stato ripreso dal sistema di videosorveglianza mentre rubava apparecchi tecnologici ed è finito nei guai. Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Castellanza hanno tratto in arresto per furto aggravato un 40enne italiano, originario del Piemonte, ma di fatto senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato all’interno del negozio Unieuro a Olgiate Olona.

La merce nascosta in una borsa schermata

Il ladro è stato bloccato dai militari su segnalazione del personale anti taccheggio del negozio, aveva occultato la merce all’interno di una borsa sulla quale aveva praticato una schermatura per evitare il sistema di allarme antitaccheggio: il 40enne pero’ non si era accorto del sistema di videosorvelgianza interno, che ha ripreso tutte le fasi del furto, commesso in diverse zone del negozio. L’uomo infatti, pensando di farla franca, aveva asportato piccoli oggetti tecnologici per un valore complessivo di circa 300 euro. L’intera refurtiva e’ stata recuperata e restituita al direttore dell’attività. Il 40enne è stato arrestato e trasferito in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine delle formalità di rito è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima.

