La Giunta di Saronno martedì ha dato il via libera al progetto.

Riqualificazione via Romna, ecco come cambierà

Martedì la Giunta Fagioli «ha approvato la delibera inerente gli interventi su una delle vie centrali della città. Il progetto, per il quale l’amministrazione ha stanziato 250mila euro, prevede diverse operazioni, tra le quali: la rimozione completa dei marciapiedi, la formazione di nuovi marciapiedi autobloccanti, la posa di cordonatura in granito, la predisposizione e realizzazione di sottoservizi e la realizzazione di segnaletica stradale.

Cosa prevede il progetto

«Più in generale, il progetto intende dare continuità all’intervento di riqualificazione della via già realizzato tra le vie Piave/Miola e Guaragna e riguarderà il tratto compreso tra le vie Guaragna e Manzoni, mediante rifacimento completo dei marciapiedi, abbattendo le barriere architettoniche, salvaguardando il patrimonio arboreo ivi presente e sistemazione dei sottoservizi, in particolare del sistema di smaltimento dei trattati ammolorati della rete fognaria», precisano da Palazzo. L’amministrazione ha deciso di intervenire in quanto la presenza di essenze arboree sui marciapiedi di quelle zone, ha determinato nel corso degli anni, il dissesto della pavimentazione dei marciapiedi stessi e il disallineamento della cordonatura creando pericolo sia per i pedoni sia per i ciclisti e gli autisti. «Con questo importante intervento, che la città attendeva da anni, si va a risolvere il problema generato dalle radici delle piante, limitando il rischio di cadute – commenta il sindaco Alessandro Fagioli Quindi – Con questo intervento inoltre verranno anche sistemate le canalizzazioni fognarie dalle acque piovane». «Il progetto prevede anche un importante intervento di salvaguardia degli alberi presenti in quella zona, incrementando il loro numero da 60 a 70 e andando a sostituire quelli già in condizioni non ottimali o in fase di deperimento», gli fa eco l’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni.