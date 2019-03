Riscaldamento, guasto alle scuole medie Leopardi di San Vittore Olona.

Riscaldamento, problema all’impianto con perdita d’acqua

L’inconveniente è accaduto alle scuole medie Leopardi di San Vittore Olona. Il 13 marzo, durante uno dei consueti controlli svolti dal manutentore incaricato dal Comune, sono state rilevate delle anomalie sulle tubature dell’impianto di riscaldamento delle scuole. Venerdì 15 si è verificata una cospicua perdita d’acqua che ha bloccato l’impianto, che ha smesso di funzionare. I tecnici sono subito intervenuti per cercare di sistemarlo, ma in quel momento non sono riusciti nell’operazione.

“Gli uffici – spiegano dall’Amministrazione comunale – si sono dunque immediatamente attivati per trovare una soluzione, ponendo in atto numerose verifiche e valutando la possibilità di installare, eventualmente, nuove fonti di calore nei prossimi giorni. La situazione è comunque stabile, le lezioni si svolgono regolarmente e giorno per giorno l’Amministrazione comunale informa e aggiorna la dirigenza scolastica della situazione e degli interventi in essere. Nella giornata di domani, giovedì 21 marzo, dalle 15 – proseguono dal palazzo comunale -, verranno inoltre effettuate verifiche foniche e termografiche, che potrebbero a seconda dell’andamento, protrarsi fino a venerdì. Tutte le associazioni che utilizzano la struttura sono state avvisate della situazione; nella giornata di giovedì ed eventualmente di venerdì non potranno accedere in nessun locale della scuola, essendo in corso le suddette verifiche. Una volta acquisiti i dati, si cercherà la soluzione più idonea per la risoluzione del problema”.

