Rissa a Carnago: si sono vissuti attimi di grande paura nella notte tra sabato e domenica in via Vittorio Veneto, all’altezza del civico 29.

Rissa a Carnago: due coinvolti

Non sono chiari i motivi dell’accesa discussione, poi degenerata in violenza, ma, pochi minuti prima delle 4, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare lo scontro tra un 57enne e un 60enne. In via Vittorio Veneto, a Carnago, sono poi intervenuti, oltre a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Saronno, anche i soccorritori del Sos. Entrambi i coinvolti non hanno riportato gravi conseguenze a seguito della rissa: sono infatti stati trasportati in codice verde all’ospedale di Gallarate, dove sono stati sottoposti a ulteriori accertamenti. I militari hanno invece raccolto le testimonianze dei coinvolti e dei presenti per capire quanto realmente accaduto.

