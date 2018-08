Solo due gli interventi dei soccorritori nella notte di sabato, per due eventi violenti.

Rissa e aggressione

Una notte tranquilla, complice il bel tempo agostano che ha portato tanti fuori dalle città. Una notte che ha visto i soccorritori intervenire solo due volte. La prima verso mezzanotte e mezza a Magenta, in piazza mercato per un’aggressione. Ferito un 35enne, che intorno all’una è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Magena. Il secondo quattro ore dopo, alle 4.27, a Garbagnate Milanese in via Eugenio Villoresi per una rissa che ha portato al ferimento di un 23enne, trasportato in codice verde all’ospedale cittadino.