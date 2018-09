Rissa fuori da scuola a Saronno nei pressi dell’ex tribunale.

Rissa fuori da scuola, intervenuti i carabinieri

Schiaffi, calci e pugni martedì dopo l’uscita da scuola tra un gruppo di studenti nella zona antistante all’ex tribunale. Per motivi al vaglio dei carabinieri, si è innescata una lite in un gruppo di studenti. E’ volata qualche parola poi, di fronte a cittadini e ai colleghi di banco, è scattata la rissa. Rapido l’intervento dei carabinieri, allertati da qualcuno che stava assistendo alla scena, al cui arrivo alcuni dei presenti si sono subito allontanati. Sul posto ne è rimasto uno solo, diciasettenne e malconcio, per il quale è intervenuta anche una delle due ambulanze giuste sul luogo della rissa. Il ragazzo è stato medicato sul posto e trasportato per cautela in ospedale. L’Arma ha aperto un inchiesta su quanto accaduto, e non si escludono possibili conseguenze legali per i coinvolti.