Rissa in centro a Legnano: nella notte appena trascorsa, poco dopo mezzanotte per la precisione, un episodio violento ha generato il panico in piazza Don Luigi Sturzo.

Rissa in centro a Legnano: 26enne rimane ferito

Non sono chiari i motivi che hanno generato lo scontro ma, lanciato l’allarme, sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorritori della Croce rossa di Legnano e i poliziotti del commissariato cittadino. E’ rimasto coinvolto un ragazzo di 26 anni che, per fortuna, al contrario di quanto temuto inizialmente, non ha riportato gravi conseguenze a seguito della rissa: è infatti stato trasportato poco dopo in codice verde all’ospedale di Castellanza. Non è purtroppo la prima volta che la città diventa scenario di episodi simili nel cuore della notte, specialmente nel weekend e con i giovani come protagonisti.

Incidente a Castano Primo

Due giovani, di 28 e 38 anni, sono invece rimasti coinvolti in un incidente stradale in via Gallarate 22, all’1.18, a Castano Primo. Non sono ancora chiare le cause dell’impatto che ha coinvolto un’automobile e una moto e che ha reso necessario l’intervento della Croce rossa di Legnano e di Busto Arsizio e un’automedica partita da Varese. I coinvolti sono stati trasportati agli ospedali di Busto e Legnano, per fortuna non in gravi condizioni, e qui sono stati sottoposti a ulteriori accertamenti. I Carabinieri della Compagnia di Legnano sono poi sopraggiunti sul luogo dell’impatto per i rilievi di rito.

