L’allarme è scattato dopo la mezzanotte e mezza in piazza Mercato. Ennesima notte difficile per i residenti che hanno dovuto assistere a una piccola rissa tra giovani, finita, per fortuna senza grosse conseguenze.

Piazza Mercato: continue lamentele

Si moltiplicano le lamentele dei residenti di piazza Mercato che, di notte, devono fare i conti con urla, schiamazzi, ma anche vere e proprie colluttazioni. Nella notte tra martedì e mercoledì sono volate parole grosse, minacce e bottiglie rotte usate come armi.

I soccorsi

Sul posto è giunta anche un’ambulanza che ha portato un giovane in ospedale in codice verde, ma soprattutto i carabinieri per fare chiarezza su quanto stava accadendo. Il luogo di ritrovo, infatti, è diventato chiassoso e, a detta dei residenti, pericoloso. Dal canto suo l’Amministrazione Calati sta valutando l’installazione di telecamere che potrebbero limitare il fenomeno.