Accoltellato durante una rissa in pieno centro a Legnano, indagini in corso per ricostruire la dinamica dei fatti

Paura nella notte in pieno centro a Legnano. Questa notte in largo Tosi si è verificata una rissa culminata con un’aggressione di un uomo. Stando alle prime indiscrezioni la persona sarebbe stata accoltellata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Polizia di stato che sta conducendo indagini serrate per ricostruire i dettagli dell’accaduto e risalire all’aggressore.