E’ accaduto ieri pomeriggio a Saronno nel quartiere delle scuole.

Rissa tra ragazzi, la denuncia di una saronnese

Scazzottata nei pressi delle scuole. E’ accaduto martedì, un gruppo di ragazzi è passato alle mani. Nel giro di pochi istanti infatti la discussione è degenerata e si è passati dalle parole ai fatti. A farne le spese però è stata la vettura di una saronnese che è stata danneggiata e tra l’altro sotto gli occhi della stessa proprietaria che è intervenuta gridando e dividendoli. La donna nel pomeriggio poi si è recata dai carabinieri del Comando di via Manzoni per segnalare quanto accaduto.

In corso gli accertamenti dei carabinieri

Il fatto è accaduto in via Mantegazza sotto gli occhi dei passanti. A raccontare la vicenda è stata la donna che poi si è sfogata sui social esprimendo la propria amarezza perché tra tutti i ragazzi che hanno assistito alla rissa, nessuno è intervenuto per fermarli e dividerli. La saronnese ha infatti sottolineato di essere intervenuta per evitare che la situazione degenerasse e che nel tentativo di separarli si è fatta ferita a una mano. Non solo. Anche la sua vettura è stata danneggiata. I ragazzi durante la colluttazione avrebbero infatti rotto lo specchietto. Ora sono in corso le indagini dei Carabinieri di Saronno che stanno cercando di risalire ai ragazzi.