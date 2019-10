Ritardi sulla linea Milano-Varese per un principio di incendio

Ritardi sulla linea Milano-Varese per un principio di incendio

Pomeriggio di fuoco, in tutti i sensi, per i pendolari della tratta Milano-Varese. Per un principio di incendio tra le stazioni di Busto Arsizio e Legnano, i treni hanno subito ritardi fino a 45 minuti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.