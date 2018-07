Fontina DOP ritirata per rischio Escherichia coli dal Ministero della salute.

Rischio Escherichia coli Fontina DOP ritirata dal Ministero

Il Ministero della salute ha richiamato dal mercato un lotto di Fontina DOP per rischio microbiologico. Il lotto indicato con la sigla L171, prodotto dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina Soc. Coop. a r.l. e commercializzata da G.S. S.p.A., è stato ritirato dalla distribuzione per rischio di presenza di Escherichia Coli. La sede dello stabilimento in cui il lotto è stato prodotto è a La Croix-Noire – Rue Croix-Noire, 19 – 11020 Saint-Christophe, in provincia di Aosta. La data di scadenza del prodotto, imballato in confezioni da 250 grammi, è al 19 agosto 2018. Chiunque dovesse averlo acquistato è invitato a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita.