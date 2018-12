Ritrovata l’adolescente di Samolaco (Sondrio) scomparsa da casa venerdì 28 dicembre 2018.

Ritrovata l’adolescente scomparsa

La ragazza, 17 anni, è stata rintracciata alla stazione di Saronno dopo che venerdì scorso non era rientrata per cena facendo scattare immediatamente le ricerche. Per ritrovarla i famigliari avevano lanciato anche un appello attraverso i social. Ancora da chiarire le ragioni dell’allontanamento. L’ultimo avvistamento era avvenuto da parte di un parente alla stazione di Colico. Dopo l’avviso di scomparsa diramato dai carabinieri di Chiavenna, la giovane è stata notata presso la stazione ferroviaria di Saronno dalle forze dell’ordine che hanno provveduto a ricondurla alla famiglia.

