Ritrovati nel Milanese i ragazzini scomparsi da Brescia. Lieto fine per la vicenda che da giorni teneva col fiato sospeso quattro famiglie.

Ritrovati nel Milanese

I quattro minorenni, tra i 13 e i 15 anni, di origini straniere ma nati e cresciuti in Italia, avevano fatto perdere da giorni le proprie tracce. Gli inquirenti sono riusciti a risalire a loro in quanto avevano consultato internet per capire come muoversi a Milano. Ora sono stati ritrovati e sono tornati a casa.

